Rubio čestitao Bejrutu na "koraku ka miru": Prva poseta libanskog predsednika Vašingtonu od 2009. godine

Kurir pre 52 minuta  |  Beta)
Rubio čestitao Bejrutu na "koraku ka miru": Prva poseta libanskog predsednika Vašingtonu od 2009. godine

Američki državni sekretar Marko Rubio čestitao je Libanu na "koraku ka miru" posle sastanka u Vašingtonu sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom, koji je održan nekoliko dana posle runde pregovora Izraela i Libana.

Rubio i Aun su razgovarali o okvirnom sporazumu postignutom 26. juna u Vašingtonu, čiji je cilj okončanje ratnog stanja između dve bliskoistočne zemlje, rekao je na društvenim mrežama neimenovani portparol Stejt departmenta, napominjući da je Rubio pohvalio "hrabrost libanske vlade". Poseta Auna, tokom koje je planiran sastanak sa kolegom Donaldom Trampom, prva je poseta libanskog predsednika od posete Mišela Sleimana 2009. godine kada se sastao sa demokratskim
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