Saobraćajna kontrola u Baru: četiri firme kažnjene zbog prekršaja vozača

Barska saobraćajna policija kaznila je četiri firme i jedno odgovorno lice zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.

Policija je u objavi na mreži X navela da su njihovi saobraćajci u Baru sproveli akciju „Autobus“, usmerenu na kontrolu poštovanja Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika, kao i uređaja za evidentiranje u drumskom prevozu. „Kažnjene su četiri firme iz Albanije, Makedonije, Crne Gore i jedno odgovorno lice iz Crne Gore“, navodi se u objavi policije. Oni su naveli da su se utvrđeni prekršaji odnosili na nedovoljno iskorišćen dnevni