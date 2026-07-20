Saobraćajna kontrola u Baru: četiri firme kažnjene zbog prekršaja vozača

Kurir pre 14 minuta  |  RTCG
Saobraćajna kontrola u Baru: četiri firme kažnjene zbog prekršaja vozača

Barska saobraćajna policija kaznila je četiri firme i jedno odgovorno lice zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.

Policija je u objavi na mreži X navela da su njihovi saobraćajci u Baru sproveli akciju „Autobus“, usmerenu na kontrolu poštovanja Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika, kao i uređaja za evidentiranje u drumskom prevozu. „Kažnjene su četiri firme iz Albanije, Makedonije, Crne Gore i jedno odgovorno lice iz Crne Gore“, navodi se u objavi policije. Oni su naveli da su se utvrđeni prekršaji odnosili na nedovoljno iskorišćen dnevni
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zaplenjen audi sa Interpolove poternice: Vozilo oduzeto na granici Crne Gore, vozač iz Severne Makedonije kontrolisan

Zaplenjen audi sa Interpolove poternice: Vozilo oduzeto na granici Crne Gore, vozač iz Severne Makedonije kontrolisan

Kurir pre 2 sata
Brutalno pretukao muškarca posle rasprave u saobraćaju: Državljanin Severne Makedonije uhapšen u Baru, žrtvi slomio rame

Brutalno pretukao muškarca posle rasprave u saobraćaju: Državljanin Severne Makedonije uhapšen u Baru, žrtvi slomio rame

Kurir pre 1 dan
Ležaljke i suncobrani besplatni posle 17 sati, ali samo za građane Crne Gore

Ležaljke i suncobrani besplatni posle 17 sati, ali samo za građane Crne Gore

Euronews pre 1 dan
Ležaljke i suncobrani besplatni posle 17 sati na crnogorskom primorju, ali samo za građane Crne Gore

Ležaljke i suncobrani besplatni posle 17 sati na crnogorskom primorju, ali samo za građane Crne Gore

Newsmax Balkans pre 1 dan
Ponižavajuće: Ležaljke i suncobrani besplatni posle 17 sati, ali samo za građane Crne Gore?!

Ponižavajuće: Ležaljke i suncobrani besplatni posle 17 sati, ali samo za građane Crne Gore?!

Telegraf pre 1 dan
RTCG: Ležaljke i suncobrani prethodnih godina bili besplatni za sve posle 17 časova, a ove samo za građane Crne Gore

RTCG: Ležaljke i suncobrani prethodnih godina bili besplatni za sve posle 17 časova, a ove samo za građane Crne Gore

N1 Info pre 1 dan
U Severnoj Makedoniji od pet požara registrovanih danas aktivna su još tri

U Severnoj Makedoniji od pet požara registrovanih danas aktivna su još tri

Euronews pre 1 dan

Ključne reči

Crna GoraMakedonijaAlbanijabarsaobracajna policija

Balkan, najnovije vesti »

Saobraćajna kontrola u Baru: četiri firme kažnjene zbog prekršaja vozača

Saobraćajna kontrola u Baru: četiri firme kažnjene zbog prekršaja vozača

Kurir pre 14 minuta
Prevrnuo se automobil na Jadranskoj magistrali: Povređen vozač, zakucao se u tri parkirana vozila

Prevrnuo se automobil na Jadranskoj magistrali: Povređen vozač, zakucao se u tri parkirana vozila

Kurir pre 3 sata
Zaplenjen audi sa Interpolove poternice: Vozilo oduzeto na granici Crne Gore, vozač iz Severne Makedonije kontrolisan

Zaplenjen audi sa Interpolove poternice: Vozilo oduzeto na granici Crne Gore, vozač iz Severne Makedonije kontrolisan

Kurir pre 2 sata
BMW prešao u suprotnu traku? Jedna osoba preminula, četiri povređene

BMW prešao u suprotnu traku? Jedna osoba preminula, četiri povređene

Rešetka pre 1 dan
Ministar objavio snimak napada na Srbe povratnike

Ministar objavio snimak napada na Srbe povratnike

Telegraf pre 1 dan