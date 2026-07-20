Selektor Argentine čestitao rivalu! Skaloni: Tužan sam, ali Španija je bila bolja

Kurir pre 20 minuta
Selektor Argentine čestitao rivalu! Skaloni: Tužan sam, ali Španija je bila bolja

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni rekao je da je njegova ekipa dala sve od sebe u finalu Svetskog prvenstva protiv Španije i da je tužan zbog poraza, ali je priznao da je protivnik u bio bolji. "Osećam tugu, ali i svest da smo na terenu ostavili baš sve.

Ima mnogo toga što bih mogao da kažem o tome kako smo stigli dovde, ali sada to nije važno. Želim beskrajno da zahvalim ovim momcima što su nam doneli još jedno finale Svetskog prvenstva i što su se borili do samog kraja. Španija je bila bolja, to je istina", rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Fudbalska reprezentacija Argentine nije uspela da odbrani titulu svetskog šampiona, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka izgubila
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Selektor Argentine čestitao rivalu! Skaloni: Tužan sam, ali Španija je bila bolja

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