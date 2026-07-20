Stanković pred put u Belfast: Trener crveno-belih objasnio šta je ključ pobede...

Uoči polaska za Belfast na aerodromu je govorio trener crveno-belih Dejan Stanković i izneo svoja iščekivanja pred meč. "Nije prvi put da se Zvezda i ja susrećemo sa tako bitnim utakmicama na početku sezone.

Nema pitanja da li smo spremni ili nismo spremni. Moramo da budemo spremni u Crvenoj zvezdi. Kada će te utakmice doći ne možemo da biramo. Na našu sreću ili nesreću dolaze na početku sezone. Sigurno da posle 10 utakmica bi to bilo perfektno, kao što imaju ekipe što ne igraju kvalifikacije, nego već grupnu fazu. Mi smo se na to navikli, ne verujem da to predstavlja toliki problem", počeo je Stanković. Upitan je kakvu utakmicu očekuje. "Tvrdu i direktnu, podloga je