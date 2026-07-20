Konstitutivna sednica Saveta REM-a: Danas izbor predsednika i zamenika

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana danas sa početkom u 11 časova, a ključna tačka dnevnog reda biće izbor predsednika i zamenika predsednika ovog regulatornog tela.

Na sednici će učestvovati osam članova Saveta, dok deveti član, koji bi trebalo da predstavlja nacionalne manjine, još nije izabran. Predsednik i zamenik predsednika biraju se tajnim glasanjem među članovima Saveta. Sednica dolazi nakon višemesečnih institucionalnih zastoja u radu REM-a. Rad Saveta omogućen je nakon što su četiri člana, koji su prethodno podneli ostavke, odlučili da se vrate u rad ovog tela, pošto je Narodna skupština utvrdila da njihove ostavke