Finale Svetskog prvenstva je neregularno: jedno od svetih pravila fudbala izvrgnuto ruglu zbog Amera

Španija je prvak sveta pošto je u finalu Svetskog prvenstva pobedila Argentinu 1:0 posle produžetka.

Na "Metlajfu" smo gledali vrlo napet i zanimljiv meč koji je tek u 106. minutu rešio Feran Tores, posle čega je usledio haos, pa velika proslave "crvene furije" kao i suze najvećeg svih vremena - Lea Mesija. Međutim, ono što mnogi dan posle utakmice ističu je da je bila maltene neregularna. Naravno, to ne znači da je Španija na bilo koji način bila favorizovana ili da je Argentina oštećena, nego su zbog Amerikanaca ignorisana osnovna fudbalska pravila. Prvi put u