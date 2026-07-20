Majstor (50) pao sa krova crkve, zatečen bez svesti: Užas kod Beograda, muškarac hitno prevezen u bolnicu

Mondo pre 32 minuta  |  Mihajlo Sfera
Majstor (50) pao sa krova crkve, zatečen bez svesti: Užas kod Beograda, muškarac hitno prevezen u bolnicu

Muškarac star oko 50 godina teško je povređen danas u naselju Bečmen kod Beograda, nakon pada sa krova crkve, saznaju mediji.

Nesreća se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, a muškarac je nakon pada ostao bez svesti. Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenom ukazala prvu pomoć, nakon čega je u teškom stanju prevezen u nadležnu zdravstvenu ustanovu. "On je prilikom pada zadobio teške telesne povrede, a po dolasku hitne pomoći, zatečen je bez svesti. U pitanju je majstor koji je izvodio radove na krovu crkve", kaže izvor za medije i dodaje da je čovek
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