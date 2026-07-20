RHMZ izdao hitno upozorenje: Ovi delovi Srbije biće na udaru grada i olujnog vetra

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) jutros je u 5 časova i 35 minuta objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode. "Pljuskovi i grmljavine koji se na području jugozapadne i južne Srbije očekuju u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", navodi se u najavi RHMZ-a. Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, danas na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina,