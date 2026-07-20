Vremenska prognoza za 20. jul: U većem delu Srbije oblačno, očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 4 sati  |  Mihajlo Sfera
Vremenska prognoza za 20. jul: U većem delu Srbije oblačno, očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, danas na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. U utorak 21.7. promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče u jugozapadnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u oblasti pljuskova jak i olujni,
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