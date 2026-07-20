Nemanja Matić podneo krivičnu prijavu protiv Kokeze nakon otkrića KRIK-a
N1 Info pre 2 sata | KRIK
Nemanja Matić, bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, podneo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviše Kokeze za ugrožavanje bezbednosti.
Matić je prijavu podneo nakon otkrića KRIK-a da je Kokeza 2020, prema „skaj“ porukama, planirao da mu zapreti i zastraši ga jer je podržao proslavljenog fudbalera Nemanju Vidića. Matić je rekao da je prijavu za ugrožavanje bezbednosti podneo pre dve nedelje u policijskoj stanici u Ubu, svom rodnom gradu, ali nije želeo dalje da komentariše slučaj, kako navodi KRIK. Ovaj potez Nemanja Matić je načinio nakon što je KRIK objavio Kokezina dopisivanja na aplikaciji za