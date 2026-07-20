Nemanja Matić podneo krivičnu prijavu protiv Kokeze nakon otkrića KRIK-a

N1 Info pre 2 sata  |  KRIK
Nemanja Matić podneo krivičnu prijavu protiv Kokeze nakon otkrića KRIK-a

Nemanja Matić, bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, podneo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviše Kokeze za ugrožavanje bezbednosti.

Matić je prijavu podneo nakon otkrića KRIK-a da je Kokeza 2020, prema „skaj“ porukama, planirao da mu zapreti i zastraši ga jer je podržao proslavljenog fudbalera Nemanju Vidića. Matić je rekao da je prijavu za ugrožavanje bezbednosti podneo pre dve nedelje u policijskoj stanici u Ubu, svom rodnom gradu, ali nije želeo dalje da komentariše slučaj, kako navodi KRIK. Ovaj potez Nemanja Matić je načinio nakon što je KRIK objavio Kokezina dopisivanja na aplikaciji za
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