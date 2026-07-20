Eskalacija sukoba SAD i Irana: Deseta noć udara i energetska kriza

Naslovi.ai pre 6 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Deseta noć udara i energetska kriza

SAD pokrenule desetu noć napada na Iran radi zaštite Ormuskog moreuza, dok rastu gubici i cene energenata.

Sjedinjene Američke Države nastavile su vojnu operaciju protiv Irana desetom noći udara po nalogu vrhovnog komandanta, sa ciljem slabljenja vojnih kapaciteta korišćenih za napade na brodove u Ormuskom moreuzu. Iranski mediji izveštavaju o eksplozijama na jugu zemlje i aktiviranju protivvazdušne odbrane. Zbog eskalacije sukoba, plovidba je smanjena, što je dovelo do rasta cene nafte Brent iznad 90 dolara po barelu i upozorenja na novu energetsku krizu. U SAD je prosečna cena benzina ponovo premašila četiri dolara po galonu. Zvaničnici navode da je u iranskim napadima povređeno više desetina američkih vojnika i oštećena vojna oprema, što Pentagon nije zvanično objavio. Od početka rata 28. februara poginulo je 16 pripadnika američke vojske. Beta N1 Info Sputnik Insajder Biznis.rs Slobodna Evropa RTV B92 Politika B92 Newsmax Balkans

Uprkos tenzijama, američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da se pripreme za posetu kineskog predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Državama, planiranu za septembar, odvijaju prema planu. Takođe, Kremlj je pozdravio najavu mogućeg sastanka Rubija sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN-a, dok je predsednik Putin otvoren za kontakte sa iranskim vođstvom. Rubio je istovremeno oštro kritikovao Međunarodni krivični sud u Hagu, tvrdeći da ugrožava suverenitet SAD. RTV Politika Večernje novosti Euronews RTV Večernje novosti NIN

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