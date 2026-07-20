Eskalacija sukoba SAD i Irana, energetska kriza i diplomatski susreti

Naslovi.ai pre 48 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana, energetska kriza i diplomatski susreti

Vojni udari podižu cene goriva, dok se najavljuju diplomatski susreti Rubija sa Lavrovom i pripreme za posetu Si Đinpinga.

Sjedinjene Američke Države sprovele su devetu noć vazdušnih napada na Iran, dok je Iran uzvratio napadima na Bahrein i Kuvajt. Zbog eskalacije sukoba, plovidba kroz Ormuski moreuz je smanjena, što je dovelo do rasta cene nafte Brent iznad 90 dolara po barelu i upozorenja na novu energetsku krizu. U SAD je prosečna cena benzina ponovo premašila četiri dolara po galonu. Zvaničnici navode da je u iranskim napadima povređeno više desetina američkih vojnika i oštećena vojna oprema, što Pentagon nije zvanično objavio. Od početka rata 28. februara poginulo je 16 pripadnika američke vojske. Beta N1 Info Sputnik Insajder Biznis.rs Slobodna Evropa RTV B92 Politika

Uprkos tenzijama, američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da se pripreme za posetu kineskog predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Državama, planiranu za septembar, odvijaju prema planu. Takođe, Kremlj je pozdravio najavu mogućeg sastanka Rubija sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN-a, dok je predsednik Putin otvoren za kontakte sa iranskim vođstvom. Rubio je istovremeno oštro kritikovao Međunarodni krivični sud u Hagu, tvrdeći da ugrožava suverenitet SAD. RTV Politika Večernje novosti Euronews RTV Večernje novosti NIN

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