Eskalacija sukoba SAD i Irana: Vojni udari i rast cena nafte

Naslovi.ai pre 10 minuta

Deveta noć vazdušnih napada SAD na Iran nakon pogibije američkih vojnika, uzdrmala globalno tržište nafte i bezbednost u Ormuskom moreuzu.

Sjedinjene Američke Države sprovele su devetu noć vazdušnih napada na Iran kao odgovor na pogibiju američkih vojnika, dok je Iran uzvratio napadima na Bahrein i Kuvajt. Predsednik Donald Tramp potvrdio je snažne udare, dok državni sekretar Marko Rubio optužuje Teheran za zloupotrebu Ormuskog moreuza kao poluge protiv sveta. Beta N1 Info NIN Telegraf

Eskalacija sukoba izazvala je nagli skok cena nafte, pri čemu je barel Brent nafte premašio 90 dolara, što dodatno podstiče strah od globalne energetske krize i poremećaja u snabdevanju kroz ključni pomorski prolaz. Insajder N1 Info Euronews