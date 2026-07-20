Hitno upozorenje RHMZ: Nevreme sa gradom zahvata jug i jugoistok Srbije

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Snažna konvektivna oblačnost donosi intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar, dok je na snazi narandžasti meteoalarm

Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo je više gradova u Srbiji. U Novom Pazaru su zabeležene poplavljene ulice, dok je u Aranđelovcu za sat vremena palo 30 litara kiše po kvadratnom metru, što je dovelo do požara usled udara groma i poplava. U Arilju, posebno u selu Bjeluša, grad veličine oraha uništio je voćnjake i oštetio puteve, dok je u Prijepolju zabeležen grad prečnika preko 5 cm koji je oštetio automobile. Smederevo je pretrpelo štetu na stambenim objektima i vozilima. Danas RTV Blic Insajder Telegraf RTV Newsmax Balkans Dnevnik Glas Šumadije RTS RTK InfoLIGA Telegraf Blic Vreme

RHMZ je izdao hitno upozorenje za Jablanički, Pčinjski i Pirotski okrug zbog snažnih grmljavinskih nepogoda, nakon ranijih upozorenja za zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Očekuju se intenzivni pljuskovi, grad i olujni vetar, dok je na snazi narandžasti meteoalarm za jugozapad Srbije i Kosovo i Metohiju. Mondo N1 Info Euronews Newsmax Balkans Beta Morava info Nova NIN Telegraf Danas Glas Zaječara Rešetka Blic Mondo Nova NIN Euronews Telegraf Newsmax Balkans Blic Telegraf Dnevnik Telegraf N1 Info