Hitno upozorenje RHMZ: Nevreme sa gradom zahvata Zlatiborski, Moravički i Raški okrug

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Snažna konvektivna oblačnost donosi intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar, dok je na snazi narandžasti meteoalarm

Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo je tokom noći više gradova u Srbiji. U Novom Pazaru su zabeležene poplavljene ulice i izlivanje kanalizacije, dok je u Aranđelovcu za sat vremena palo 30 litara kiše po kvadratnom metru, što je dovelo do prekida u snabdevanju električnom energijom. U Aranđelovcu su vatrogasci intervenisali na gašenju požara izazvanih udarima groma, crpljenju vode i uklanjanju oborenih stabala, a sanacija terena se nastavlja. Smederevo je pretrpelo značajnu materijalnu štetu. Danas RTV Blic Insajder Telegraf RTV Newsmax Balkans Dnevnik Glas Šumadije RTS

RHMZ je izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug zbog snažnih grmljavinskih nepogoda koje se premeštaju ka Moravičkom i Raškom okrugu. Zlatibor je već pogođen olujom koja je ulice pretvorila u reke. Očekuju se intenzivni pljuskovi, grad i olujni vetar, dok je na snazi narandžasti meteoalarm za jugozapad Srbije i Kosovo i Metohiju. Mondo N1 Info Euronews Newsmax Balkans Beta Morava info Nova NIN Telegraf Danas Glas Zaječara Rešetka Blic Mondo Nova NIN Euronews Telegraf Newsmax Balkans Blic Telegraf