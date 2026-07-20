Privremeno smanjenje akciza na naftne derivate u Srbiji

Naslovi.ai pre 10 minuta

Vlada Srbije donela odluku o umanjenju akciza za 20 odsto u periodu od 20. do 26. jula radi ublažavanja efekata rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.

Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte za 20 odsto, koja važi od 20. do 26. jula. Mera je uvedena kao odgovor na rast proizvođačkih cena usled poskupljenja sirove nafte na svetskom tržištu. Privremeni iznosi akciza iznose 61,24 dinara za olovni benzin, 57,60 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara za dizel. Biznis.rs N1 Info Danas Radio 021

Ovo umanjenje, uz uračunat PDV, donosi pojeftinjenje goriva od devet dinara po litru. Iako država nastoji da zaštiti domaće tržište, cene goriva u Srbiji ostaju među višima u regionu. RTS Insajder Ozon