Snažno nevreme širom Srbije: Šteta u Arilju, Aranđelovcu, Smederevu, Prijepolju, Vranju i Kruševcu

Naslovi.ai pre 54 minuta
Snažno nevreme širom Srbije: Šteta u Arilju, Aranđelovcu, Smederevu, Prijepolju, Vranju i Kruševcu

Obilne padavine, grad i olujni vetar izazvali poplave i materijalnu štetu, dok RHMZ upozorava na nove nepogode

Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo je više gradova u Srbiji. U Novom Pazaru su zabeležene poplavljene ulice, dok je u Aranđelovcu za sat vremena palo 30 litara kiše po kvadratnom metru, što je dovelo do požara usled udara groma i poplava. U Arilju, posebno u selu Bjeluša, grad veličine oraha uništio je voćnjake i oštetio puteve, dok je u Prijepolju zabeležen grad prečnika preko 5 cm. Vranje je pretrpelo komunalnu štetu, a u Kruševcu je vetar odvalio deo fasade sa zgrade. Smederevo je pretrpelo štetu na stambenim objektima i vozilima. Danas RTV Blic Insajder Telegraf RTV Newsmax Balkans Dnevnik Glas Šumadije RTS RTK InfoLIGA Telegraf Blic Vreme Vranje news Blic

RHMZ je izdao hitno upozorenje za Jablanički, Pčinjski i Pirotski okrug zbog snažnih grmljavinskih nepogoda, nakon ranijih upozorenja za zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Očekuju se intenzivni pljuskovi, grad i olujni vetar, dok je na snazi narandžasti meteoalarm za jugozapad Srbije i Kosovo i Metohiju. Mondo N1 Info Euronews Newsmax Balkans Beta Morava info Nova NIN Telegraf Danas Glas Zaječara Rešetka Blic Mondo Nova NIN Euronews Telegraf Newsmax Balkans Blic Telegraf Dnevnik Telegraf N1 Info

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