Snažno nevreme širom Srbije: Šteta u Novom Pazaru, Aranđelovcu i Smederevu

Naslovi.ai pre 10 minuta
Snažno nevreme širom Srbije: Šteta u Novom Pazaru, Aranđelovcu i Smederevu

Obilne padavine, grad i olujni vetar izazvali poplave i materijalnu štetu, dok RHMZ upozorava na nove nepogode u utorak

Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo je tokom noći više gradova u Srbiji. U Novom Pazaru su zabeležene poplavljene ulice i izlivanje kanalizacije, dok je u Aranđelovcu za sat vremena palo 30 litara kiše po kvadratnom metru, što je dovelo do prekida u snabdevanju električnom energijom. Smederevo je pretrpelo značajnu materijalnu štetu, uključujući obrušavanje krova stambene zgrade i oštećenja na parkiranim vozilima. Danas RTV Blic Insajder Telegraf RTV

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nove grmljavinske nepogode koje se očekuju u utorak, 21. jula, posebno na području jugozapadne i južne Srbije, gde su mogući grad i olujni vetar. Mondo N1 Info Euronews Newsmax Balkans

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