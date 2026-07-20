Španija je novi prvak sveta u fudbalu

Naslovi.ai pre 0 minuta
Španija je novi prvak sveta u fudbalu

„Crvena furija“ savladala Argentinu 1:0 u finalu Mundijala u Nju Džersiju, dok je proslavu titule u Španiji zasenila tragedija.

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je titulu prvaka sveta pobedivši Argentinu sa 1:0 nakon produžetaka u finalu odigranom na stadionu Metlajf u Nju Džersiju. Jedini gol na utakmici postigao je Feran Tores u 106. minutu. Ovim trijumfom Španija je objedinila evropsku i svetsku titulu. Radio 021 Dnevnik Nedeljnik Telegraf

Ceremoniju dodele pehara obeležilo je prisustvo američkog predsednika Donalda Trampa, što je izazvalo negodovanje dela publike, kao i incidenti na terenu nakon poslednjeg zvižduka u kojima su učestvovali igrači obe reprezentacije. Slovenački sudija Slavko Vinčić, koji je delio pravdu u finalu, dobio je pohvale za svoj učinak uprkos tenzijama. Euronews B92 Mondo Sport klub Danas

Veliko slavlje u Španiji prekinula je tragedija u Sijudad Rodrigu, gde je trinaestogodišnji dečak poginuo usled urušavanja fontane tokom proslave titule. Gradsko veće proglasilo je trodnevnu žalost. RTV Nova N1 Info

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Španija je novi prvak sveta u fudbalu

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