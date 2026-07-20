Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Naslovi.ai pre 10 minuta
Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima i duža zadržavanja na granicama, uz obustavu saobraćaja ka prelazu Gradina.

Početak radne nedelje doneo je pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima i prilazima gradovima. Letnja turistička sezona uslovljava gužve na graničnim prelazima, gde su zabeležena višesatna zadržavanja na ulazu i izlazu iz zemlje. Beta N1 Info Radio 021 Nova Insajder

Situacija je najteža na prelazu Gradina, gde je zbog pojačanog priliva vozila i obustave saobraćaja ispred tunela Pržojna padina formirana ogromna kolona. Putnici izveštavaju o višesatnim čekanjima, dok nadležni apeluju na strpljenje. Euronews Insajder Dnevnik Blic

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