Vučić nakon obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave: „Izbori će veoma brzo biti raspisani“

Nedeljnik pre 24 sata
Vučić nakon obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave: „Izbori će veoma brzo biti raspisani“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori biti „veoma brzo raspisani“.

Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana. „Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi uvek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama“, rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca. „Neću sebi da dajem funkciju za koji nisam tražio glas naroda“ Upitan za navode da planira da se vrati na premijersku
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