(Foto) Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula ih sa trona

Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pobedom protiv Argentine u finalu Mundijala rezultatom 1:0 posle produžetaka.

Španija je došla do pobede i "boginje" u 106. minutu, golom Ferana Toresa. Fudbaleri Španije i Argentine završili su prvi produžetak bez pogodaka. Španija je imala inicijativu, ali nije uspela da u prvih 90 minuta meča savlada čuvara mreže Argentine Emilijana Martineza. Argentina je uputila samo jedan šut ka golu rivala, i to u poslednjem minutu produžetka. "Gaučosi" su od 90+3. minuta igrali sa igračem manje, nakon što je Enco Fernandez zaradio drugi žuti karton.