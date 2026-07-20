Hitno upozorenje RHMZ za tri okruga u Srbiji zbog intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) izdao je u 16.55 sati hitno upozorenje na nepogode u tri okruga u Srbiji.

"Jaka konvektivna oblačnost u narednih sat, dva na području Jablaničkog, a zatim Pčinjskog i Pirotskog okruga uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom", navodi se u hitnom upozorenju RHMZ. Prethodno je Republički hidrometereološki zavod izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug, u kojem se navodi da se u narednih sat, dva očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom. "U narednih sat, dva, na