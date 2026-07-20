Na severu sunčano, u ostalim krajevima zemlje oblačno sa kišom i pljuskovima: temperatura do 33 stepena

Newsmax Balkans pre 50 minuta  |  Newsmax Balkans
Na severu sunčano, u ostalim krajevima zemlje oblačno sa kišom i pljuskovima: temperatura do 33 stepena

U Srbiji se na severu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 17 do 22 stepena, a najviša od 27 do 33. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, saopštio je RHMZ. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša oko 28. Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka (24. jula) očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih
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