Pretio nožem, otimao telefone i povredio policajca na Vračaru: Tužilaštvo traži pritvor za državljanina Turske (30)

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana turskom državljaninu G. I. (30), osumnjičenom da je uz pretnje nožem dvojici muškaraca ukrao telefone.

Turski državljanin se sumnjiči da je prilikom hapšenja napao i vređao policajce. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bekstva, nakon što je saslušan u tužilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva. On je osumnjičen za za krivična dela razbojništvo i sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Sumnja se da je on 17. jula na Vračaru presreo oštećene C. S. (29) i I. E. (32) i preteći im nožem da će ih ubiti, uzeo od njih dva mobilna telefona. Neposredno