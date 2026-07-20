Žreb za Ligu šampiona: Zvezda posle Larna ide na Vikingur ili Hapoel iz Ber Ševe

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Žreb za Ligu šampiona: Zvezda posle Larna ide na Vikingur ili Hapoel iz Ber Ševe

Fudbaleri Crvene zvezde, ako eliminišu ekipu Larna iz Severne Irske, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael), odlučeno je žrebom u Nionu.

Prvi meč Zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. avgusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. avgusta na stadionu “Rajko Mitić”. Inače, ekipa Dejana Stankovića je otputovala za Severnu Irsku gde u utorak od 21 čas igra protiv Larna prvi meč drugog kola kvalifikacija (revanš 29. jula) za Ligu šampiona.
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