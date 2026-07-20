Skok cene nafte zbog sukoba SAD i Irana: Brent prešao 90 dolara, evropske berze u padu

Cena nafte naglo je danas porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pri čemu je severnomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od 90 dolara za barel, dok su evropski indeksi pali.

Cena nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za oko 2,5 odsto na otvaranju berzi, na više od 90 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta za avgust ojačala oko 2,3 odsto, na 84,38 dolara. Nemački DAX je pao za 0,24 odsto, francuski CAC 40 za 0,38 odsto, britanski FTSE za 0,18 odsto, a moskovski MOEX za 1,12 odsto. Investitori strahuju da bi nastavak vojnih operacija mogao ozbiljno da ugrozi isporuke kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta