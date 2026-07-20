Tragedija tokom proslave pobede na Mundijalu: U urušavanju fontane u Španiji poginuo dečak (13)

Trinaestogodišnji dečak je poginuo u Sijudad Rodrigu u Salamanci, tokom proslave pobede Španije u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Dok su navijači slavili kod fontane na kružnom toku Glorijeta del Arbol Gordo, gornji deo konstrukcije se srušio i pao na nekoliko ljudi unutra, prenosi španski javni servis RTVE i dodaje da je gradsko veće proglasilo trodnevnu žalost. Dve osobe su zbrinute u zdravstvenom centru Sijudad Rodrigo, jedna od njih je bila maloletna i preminula je u bolnici. Grupa za psihološke intervencije u katastrofama i vanrednim situacijama je aktivirana kako bi pomogla porodici