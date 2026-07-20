Vučić: Biće obezbeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će biti obezbeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva. „Uskoro ćemo uraditi projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji su u inostranstvu i hoće da se vrate.

Da se vrate i učine našu zemlju ponosnom. Uglavnom se vraćaju penzioneri, ima nešto mlađih porodica“, rekao je Vučić u obilasku Regionalnog trening centra za dualno celoživotno obrazovanje „Svilajnac. Istakao je da se traži način da se sačuva više od 200 radnih mesta za ljude koji rade u Termoelektrani „Morava“, piše Beta. „Za one koji su brinuli oko termoelektrane, dok sam ja nešto u državi neću dati da se ugasi. Čuvaćemo ta radna mesta, veliki su pritisci bili