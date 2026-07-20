Konstitutivna sednica Saveta REM-a danas, očekuje se i izbor predsednika

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika.

Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi Saveta kojih sada ima osam, među kojima su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke – Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić. Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su četiri člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće