Konstitutivna sednica Saveta REM-a danas, očekuje se i izbor predsednika

Nova pre 1 sat
Konstitutivna sednica Saveta REM-a danas, očekuje se i izbor predsednika

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana  danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika.

Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi Saveta kojih sada ima osam, među kojima su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke – Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić. Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su četiri člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće
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