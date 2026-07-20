Sjajan žreb za Partizan, Vojvodina i Železničar dobro prošli ukoliko pre toga naprave čudo

Srpski timovi u trećem po rangu evropskom takmičenju Lige konferecniaj su saznali potencijalne rivale u trećem kolu.

Ako izabranici Saše Ilića opravdaju ulogu favorita i budu bolji od Une Štrasen, u narednom kolu kvalifikacija za rivala će imati pobednika iz dvomeča Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan). Oni će biti domaćini u prvom susretu kao i u slučaju okršaja s ekipom iz Luksemburga. Ukoliko Železničar napravi čudo i eliminiše Bragu, u trećem kolu bi igrao protiv pobednika dvomeča Nefči (Azerbejdžan) – Dinamo Minsk (Belorusija). I Pančevci bi bili domaćini u prvom meču