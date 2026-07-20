Za Argentince stižu sve lošije i lošije vesti: FIFA pokrenula istragu zbog ponašanja i sramote nakon finala Mundijala

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) pokrenula je istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala Svetskog prvenstva.

FIFA je u saopštenju navela da je njen Disciplinski komitet imenovao tužioca za disciplinska i etička pitanja kako bi istražio moguće povrede Disciplinskog pravilnika u vezi sa incidentima nakon utakmice. Na video snimcima se može videti da je nekolicina igrača umešana, među kojima i Leandro Paredes koji je po završetku utakmice odgurnuo nekoliko igrača Španije. On je za vrat uhvatio Erika Garsiju, a kada se Gavi umešao da ih razdvoji i njega je gurnuo na travu.