Za Argentince stižu sve lošije i lošije vesti: FIFA pokrenula istragu zbog ponašanja i sramote nakon finala Mundijala

Nova pre 25 minuta
Za Argentince stižu sve lošije i lošije vesti: FIFA pokrenula istragu zbog ponašanja i sramote nakon finala Mundijala

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) pokrenula je istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala Svetskog prvenstva.

FIFA je u saopštenju navela da je njen Disciplinski komitet imenovao tužioca za disciplinska i etička pitanja kako bi istražio moguće povrede Disciplinskog pravilnika u vezi sa incidentima nakon utakmice. Na video snimcima se može videti da je nekolicina igrača umešana, među kojima i Leandro Paredes koji je po završetku utakmice odgurnuo nekoliko igrača Španije. On je za vrat uhvatio Erika Garsiju, a kada se Gavi umešao da ih razdvoji i njega je gurnuo na travu.
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