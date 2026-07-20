Od velikih obećanja do ostavke: po čemu će biti upamćen Kir Starmer

Starmer je na vlast došao posle ubedljive pobede Laburističke partije 2024. godine, ali su pokušaji smanjenja budžetskih troškova, povećanja poreza i reforme socijalnih davanja izazvali nezadovoljstvo i u stranci i među biračima

Kir Starmer napustio j e mesto premijera Velike Britanije posle nešto više od dve godine provedene na vlasti, nakon što je Laburistička partija pod njegovim vođstvom 2024. godine ostvarila ubedljivu pobedu i posle 14 godina vratila vlast levom centru. Ipak, kratak mandat obeležili su i uspesi i brojni politički promašaji koji su postepeno narušili njegov rejting i doveli do zahteva za promenom na čelu stranke. Uspesi: zdravstvo, radnička prava i odnosi sa EU Jedan