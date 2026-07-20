Od velikih obećanja do ostavke: po čemu će biti upamćen Kir Starmer

Politika pre 7 sati
Od velikih obećanja do ostavke: po čemu će biti upamćen Kir Starmer

Starmer je na vlast došao posle ubedljive pobede Laburističke partije 2024. godine, ali su pokušaji smanjenja budžetskih troškova, povećanja poreza i reforme socijalnih davanja izazvali nezadovoljstvo i u stranci i među biračima

Kir Starmer napustio j e mesto premijera Velike Britanije posle nešto više od dve godine provedene na vlasti, nakon što je Laburistička partija pod njegovim vođstvom 2024. godine ostvarila ubedljivu pobedu i posle 14 godina vratila vlast levom centru. Ipak, kratak mandat obeležili su i uspesi i brojni politički promašaji koji su postepeno narušili njegov rejting i doveli do zahteva za promenom na čelu stranke. Uspesi: zdravstvo, radnička prava i odnosi sa EU Jedan
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Prvo obraćanje Endija Bernama kao premijera Velike Britanije: "Nismo bili dovoljno dobri, bićemo"

Prvo obraćanje Endija Bernama kao premijera Velike Britanije: "Nismo bili dovoljno dobri, bićemo"

Telegraf pre 24 sata
Endi Bernam stigao u Bakingemsku palatu

Endi Bernam stigao u Bakingemsku palatu

Telegraf pre 24 sata
Starmer održao poslednji govor kao britanski premijer: "Moj posao je završen"

Starmer održao poslednji govor kao britanski premijer: "Moj posao je završen"

Telegraf pre 24 sata
Bernam u Dauning stritu: obećao najveće promene u Britaniji za poslednjih 40 godina

Bernam u Dauning stritu: obećao najveće promene u Britaniji za poslednjih 40 godina

Politika pre 8 sati
Zvanično - Britanija ima novog premijera VIDEO

Zvanično - Britanija ima novog premijera VIDEO

B92 pre 9 sati
Bernam: Političari da se suoče sa izazovima, neću raspisati opšte izbore

Bernam: Političari da se suoče sa izazovima, neću raspisati opšte izbore

Insajder pre 10 sati
Novi britanski premijer Andy Burnham najavio novi ekonomski model

Novi britanski premijer Andy Burnham najavio novi ekonomski model

Bloomberg Adria pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezEUVelika Britanijazdravstvo

Svet, najnovije vesti »

Flertovanje sa nacizmom

Flertovanje sa nacizmom

Radar pre 52 minuta
Opljačkali kombi za prevoz novca: Pokrenuta velika potraga u Sloveniji, policija helikopterima traži lopove

Opljačkali kombi za prevoz novca: Pokrenuta velika potraga u Sloveniji, policija helikopterima traži lopove

Blic pre 32 minuta
„Rok bend koji je obeležio pad Sovjetskog Saveza ponovo u modi“: Zašto Putin to podržava?

„Rok bend koji je obeležio pad Sovjetskog Saveza ponovo u modi“: Zašto Putin to podržava?

Danas pre 57 minuta
Tajna poseta Moskvi: Prvi čovek FBI uskoro u Rusiji, svi se pitaju samo jedno, FSB će mu biti domaćin

Tajna poseta Moskvi: Prvi čovek FBI uskoro u Rusiji, svi se pitaju samo jedno, FSB će mu biti domaćin

Blic pre 37 minuta
"Udarali ga palicom po glavi": Novi haos između Kine i Filipina: Povređen mornar (video)

"Udarali ga palicom po glavi": Novi haos između Kine i Filipina: Povređen mornar (video)

Blic pre 12 minuta