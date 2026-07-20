Endi Bernam je novi premijer Velike Britanije

Britanski poslanik Endi Bernam zvanično je postao premijer Velike Britanije, saopšteno je danas iz Bakingemske palate. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Britanski kralj Čarls III ga je pozvao da formira vladu, a Bernam je prihvatio poziv, navela je Bakingemska palata, prenosi Skaj njuz. "Njegovo Veličanstvo primilo je u audijenciju poslanika Endrua Bernama i zatražilo od njega da formira novu administraciju", navedeno je u saopštenju. Palata je dodala da je poslanik Endru Bernam prihvatio ponudu britanskog kralja, položio zakletvu prilikom imenovanja za premijera i prvog lorda trezora. "Njegovo Veličanstvo je,