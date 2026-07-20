Endi Bernam je novi premijer Velike Britanije

Radio 021 pre 28 minuta  |  Tanjug
Endi Bernam je novi premijer Velike Britanije

Britanski poslanik Endi Bernam zvanično je postao premijer Velike Britanije, saopšteno je danas iz Bakingemske palate. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Britanski kralj Čarls III ga je pozvao da formira vladu, a Bernam je prihvatio poziv, navela je Bakingemska palata, prenosi Skaj njuz. "Njegovo Veličanstvo primilo je u audijenciju poslanika Endrua Bernama i zatražilo od njega da formira novu administraciju", navedeno je u saopštenju. Palata je dodala da je poslanik Endru Bernam prihvatio ponudu britanskog kralja, položio zakletvu prilikom imenovanja za premijera i prvog lorda trezora. "Njegovo Veličanstvo je,
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