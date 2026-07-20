Na današnji dan: Rođen vojvoda Mišić, Nil Armstrong sleteo na Mesec, Emirati lansirali sondu na Mars

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 20. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1304 - Rođen je italijanski pisac Frančesko Petrarka. Smatra se poslednjim pesnikom srednjeg veka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. U svoje vreme bio je poznat i cenjen po latinskim delima, istorijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svetsku književnost je ušao zbirkom soneta "Kanconijer", posvećenih njegovoj ljubavi Lauri. 1402 - Mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore (sada Ankara) pobedio je tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je