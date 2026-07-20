Utorak u Novom Sadu: Izmene saobraćaja na Grbavici i moguća kiša

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Utorak u Novom Sadu: Izmene saobraćaja na Grbavici i moguća kiša

Stiže utorak, a nas očekuje nestabilno vreme, moguće padavine i promena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije vrelovoda. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kao i do sada, vaš portal 021.rs je pripremio pregled dana sa svim bitnim servisnim informacijama i kulturnim događajima. Počinjemo vremenskom prognozom. Vreme Sutra, 21. jula, očekuje nas nestabilno vreme sa mogućom kišom - što znači da je poželjno da ponesete kišobran. Minimalna temperatura biće 17 stepeni, a maksimalna 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u pojačanju. Trebalo bi da znate... Delovi Veternika, Petrovaradina i
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