Utorak u Novom Sadu: Izmene saobraćaja na Grbavici i moguća kiša

Stiže utorak, a nas očekuje nestabilno vreme, moguće padavine i promena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije vrelovoda. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kao i do sada, vaš portal 021.rs je pripremio pregled dana sa svim bitnim servisnim informacijama i kulturnim događajima. Počinjemo vremenskom prognozom. Vreme Sutra, 21. jula, očekuje nas nestabilno vreme sa mogućom kišom - što znači da je poželjno da ponesete kišobran. Minimalna temperatura biće 17 stepeni, a maksimalna 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u pojačanju. Trebalo bi da znate... Delovi Veternika, Petrovaradina i