Prognoza za utorak, 21. jul: Sutra nestabilno vreme uz kišu popodne, temperatura do 33 stepena

Radio sto plus pre 16 minuta
Prognoza za utorak, 21. jul: Sutra nestabilno vreme uz kišu popodne, temperatura do 33 stepena
Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura biće od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 33 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana i u toku noći u pojedinim delovima grada kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Narednih dana biće promenljivo
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