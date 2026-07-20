Stefanović (SSP): Stranka se sprema za okupljanje proevrpskih organizacija i odbranu volje građana
Radio sto plus pre 12 minuta
Stefanović je ocenio da Srbija ne može napredovati ka Evropskoj uniji (EU) sa aktuelnom vlašću, nakon što Srbija nije otvorila klaster tri u pregovorima za članstvo u EU. “Tužno je da nas je Vučićeva vlast dovela do toga da budemo najgori u Evropi i da sa setom gledamo u leđa onim državama kojima smo nekad bili predvodnik u procesu ulaska u Evropsku uniju. Otvaranje Klastera 3 Srbiji je moguće i potrebno ako se ispune svi kriterijumi, kao i za sve druge države u