Stefanović (SSP): Stranka se sprema za okupljanje proevrpskih organizacija i odbranu volje građana

Stefanović je ocenio da Srbija ne može napredovati ka Evropskoj uniji (EU) sa aktuelnom vlašću, nakon što Srbija nije otvorila klaster tri u pregovorima za članstvo u EU. “Tužno je da nas je Vučićeva vlast dovela do toga da budemo najgori u Evropi i da sa setom gledamo u leđa onim državama kojima smo nekad bili predvodnik u procesu ulaska u Evropsku uniju. Otvaranje Klastera 3 Srbiji je moguće i potrebno ako se ispune svi kriterijumi, kao i za sve druge države u