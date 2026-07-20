UKC Niš: Posle žalbi pacijenata, sređene specijalističke ambulante

Dodao je da je reorganizovan rad lekara specijalista, sa ciljem da se smanji vreme čekanja i omogući efikasniji i brži pregled pacijenata.

Prema njegovim rečima, uprava UKC Niš je reagovala i unapredila uslove u specijalističkim ambulantama nakon razgovora sa pacijentima. Godinama unazad građani koji se leče u UKC Niš najviše su se žalili na rad specijalističkih ambulanti u prizemlju “stare hirurgije” zbog ogromnih gužvi, dugog čekanja na preglede, zagušljivih i prljavih čekaonica i nedovoljno mesta za sedenje.