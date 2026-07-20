JKP Šumadija: Do kraja jeseni biće sanirane sve udarne rupe u gradu

Nakon dosta prijava Kragujevčana na portalu „Ko si, bre, ti?“ za problem udarnih rupa u gradu, oglasili su se danas gradonačelnik Nikola Dašić i rukovodstvo Javnog komunalnog preduzeća Šumadija.

Oni su izjavili da je grad obezbedio novac za ove radove koji su počeli pre nekoliko nedelja i da očekuju da će do kraja jeseni sve udarne rupe biti sanirane i sve ulice biti vraćene u prvobitno stanje. Ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija privode kraju radove u naselju Male Pčelice u Ulici Petra Drapšina koja se vraća u prvobitno stanje nakon radova kragujevačkog Vodovoda i kanalizacije. Popravlja se deonica u dužini od 450 metara, a vrednost investicije je