Akcize niže za 20 odsto, a gorivo među najskupljim u regionu – da li bi slobodno tržište oborilo cene

Od danas su akcize na gorivo u Srbiji niže za ukupno 20 odsto. Dok država pokušava da ublaži posledice novog rasta cena nafte, tržište i dalje prati svaki razvoj događaja u Ormuskom moreuzu, kroz koji prolazi gotovo petina svetske trgovine naftom. Koliko smanjenje akciza može da zaštiti vozače i privredu od novog energetskog udara?

Kada se pored smanjenja akciza za 20 odsto uračuna i PDV, umanjenje goriva po litru iznosi devet dinara. Uprkos tome, cena goriva u Srbiji je, posle cena u Albaniji, najviša u regionu, kaže za RTS Jelica Putniković, osnivač portala "Energija Balkana". "Znamo da su se žalili vlasnici pumpi na to što država određuje kolika je njihova marža. U suštini, ova odluka države je da ipak gorivo ne ode mnogo više, jer imamo sad zaoštravanje krize u Iranu, odreagovalo je i