Bajatović za RTS: Nećemo povećavati cenu gasa za domaćinstva, "Banatski Dvor" popunjen 93 odsto

RTS pre 2 minuta
Bajatović za RTS: Nećemo povećavati cenu gasa za domaćinstva, "Banatski Dvor" popunjen 93 odsto

"Srbijagas" nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je za RTS direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca - Azerbedžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima.

Novi sukobi na Bliskom istoku ponovo su značajno uzburkali svetsko naftno i gasno tržište. Naftne berze u petak su zatvorene sa cenom barela od preko 88 dolara, a jutros cena već premašuje 90 dolara. Sve skuplji gas i fazno odricanje članica EU od ruskog gasa, koje je počelo ove godine, usporavaju punjenje evropskih skladišta za zimu. Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od
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