Neočekivan potez Uefe: Zvezda saznala potencijalne rivale u trećem kolu

RTS pre 9 minuta
Neočekivan potez Uefe: Zvezda saznala potencijalne rivale u trećem kolu

Fudbaleri Crvene zvezde saznali su moguće protivnike u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ali će do te faze morati prvo da eliminišu Larn iz Severne Irske.

Uefa ovog puta nije skraćivala spisak potencijalnih rivala, pa će se crveno-beli naći u grupi od šest mogućih protivnika umesto u izboru od tri para. Mogući rivali Zvezde u trećem kolu kvalifikacija su: Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael) Levski (Bugarska) – Univerzitatea (Rumunija) Ararat (Jermenija) – Šamrok (Republika Irska) Sabah (Azerbejdžan) – KuPS (Finska) Mjelbi (Švedska) – Linkoln (Gibraltar) KI Klaksvik (Farska Ostrva) – Kauno Žalgiris
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