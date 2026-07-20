Obilaznica oko Kragujevca gradi se u tri faze – uskoro otvaranje prve deonice

Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude pušteno u saobraćaj prvih pet kilometara - od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica, koja se gradi, biće duga 22 kilometra i predviđena je za brzinu kretanja do 100 kilometara na sat. Predstavlja trenutno najveći strateški infrastrukturni projekat u Šumadiji.

U Srbiji se u ovom trenutku gradi više od 430 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Na postojećih, više od hiljadu kilometara državnih i magistralnih puteva, od čega je više od 600 otvoreno za saobraćaj u protekloj deceniji, do kraja godine biće pušteno novih 115 kilometara. Za grad Kragujevac, od velikog značaja je severna obilaznica oko tog grada, koja će, između ostalog, izmestiti teški teretni transport sa gradskih ulica. "Samo neće povezivati