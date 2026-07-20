Održana sednica Saveta REM-a, nisu izabrani predsednik i zamenik

Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od dva sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po četiri glasa.

Sednici je predsedavala najstariji član Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, koja je novinarima posle sednice rekla da su kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po četiri glasa. Ona je pojasnila da je za izbor predsednika Saveta potrebno šest glasova, iako je za sada izabrano osam od devet članova tog tela. Govoreći o toku rasprave, rekla je da su članovi Saveta prilikom odlučivanja razmatrali profesionalne biografije