SAD devetu noć zaredom napale Iran; IRCG: Kap nafte neće proći kroz Ormuz ako se "agresija" nastavi

Američka vojska devetu noć zaredom izvela je napade na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski moreuz ako se nastavi američka "agresija".

07:54 IRGC: Onesposobljena dva naftna tankera u Ormuzu Revolucionarna garda Irana (IRGC) saopštila je da je dva tankera za naftu digla u vazduh i onesposobila ih nakon pokušaja prolaska južnom rutom kroz Ormuski moreuz. U saopštenju se upozorava da je ova pomorska ruta nebezbedna i navodi da američka vojska podstiče brodove da koriste prolaz kroz Ormuski moreuz, prenosi agencija Mer. U saopštenju nisu navedeni detalji o imenima brodova, zastavama pod kojima plove,