SAD šalju dodatne borbene avione na Bliski istok; Iranska revolucionarna grada preti odmazdom

Sjedinjene Američke Države pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku slanjem dodatnih borbenih aviona, dok američki zvaničnici poručuju da tankeri i dalje prolaze kroz Ormuski moreuz. Iranska revolucionarna garda najavljuje osvetu za ubistvo vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je i tokom jučerašnjeg dana novim udarima. Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područja u blizini Ormuskog moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu i oborio američku bespilotnu letelicu MQ-9. Istovremeno, SAD pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku. Prema pisanju Njujork tajmsa, Vašington u region upućuje dodatne borbene avione F-16 i