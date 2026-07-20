Vučić: Prvo vlada podnosi ostavku, pa raspisujem izbore, neću bez njih biti premijer

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo Vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku.

Vučić je novinarima posle obilaska Regionalnog trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu rekao da zakonski postoji opcija da i bez izbora postane premijer. "Postoji opcija da podnesemo ja i Vlada ostavku i za dva dana Skupština da me izabere za predsednika Vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija. Kada budem, i ako budem tražio glas od naroda za tu funkciju, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju mogu to eventualno da postanem.