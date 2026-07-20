Žrtve i razaranja u nekoliko oblasti Ukrajine; Moskva: Udar na vojnu industriju u Kijevu

Rat u Ukrajini – 1608. dan. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajnskih regiona poginule su najmanje četiri osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti.

Najmanje tri osobe poginule su u ruskim napadima na Zaporožje, dok je trideset troje povređeno, među kojima je petoro dece. U napadima na Nikopoljski okrug Dnjepropetrovske oblasti ranjene su još četiri osobe, saopštile su lokalne vlasti. U Odeskoj oblasti šesnaestogodišnji dečak je poginuo, a 12 ljudi je povređeno u ruskom raketnom napadu na zabavni park, potvrdio je načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski