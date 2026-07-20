Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima i duža zadržavanja na granicama, uz obustavu saobraćaja ka prelazu Gradina.

Početak radne nedelje doneo je pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima i prilazima gradovima. Letnja turistička sezona uslovljava gužve na graničnim prelazima, gde su zabeležena višesatna zadržavanja na ulazu i izlazu iz zemlje. Situacija je najteža na prelazu Gradina, gde je zbog pojačanog priliva vozila i obustave saobraćaja ispred tunela Pržojna padina formirana ogromna kolona. Putnici izveštavaju o višesatnim čekanjima, dok nadležni apeluju