Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima i duža zadržavanja na granicama, uz obustavu saobraćaja ka prelazu Gradina.

Početak radne nedelje doneo je pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima i prilazima gradovima. Letnja turistička sezona uslovljava gužve na graničnim prelazima, gde su zabeležena višesatna zadržavanja na ulazu i izlazu iz zemlje. Situacija je najteža na prelazu Gradina, gde je zbog pojačanog priliva vozila i obustave saobraćaja ispred tunela Pržojna padina formirana ogromna kolona. Putnici izveštavaju o višesatnim čekanjima, dok nadležni apeluju
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Velike gužve u saobraćaju i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Naslovi.ai pre 1 sat
Ko je danas krenuo na more, načekaće se: Na ove tri granice nema gde igla da padne, ka jednom prelazu zbog kolapsa obustavljen…

Ko je danas krenuo na more, načekaće se: Na ove tri granice nema gde igla da padne, ka jednom prelazu zbog kolapsa obustavljen saobraćaj: Putnici su očajni!

Blic pre 2 sata
Kilometrske kolone od rane zore, na Batrovcima i Gradini čeka se tri sata: Vozači ovo morate znati ako krećete na put

Kilometrske kolone od rane zore, na Batrovcima i Gradini čeka se tri sata: Vozači ovo morate znati ako krećete na put

RINA pre 3 sata
Stanje na putevima: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog vikenda i letnje sezone

Stanje na putevima: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog vikenda i letnje sezone

Glas Zaječara pre 3 sata
Višesatna čekanja na Gradini, obustavljen saobraćaj kod tunela Pržojna padina

Višesatna čekanja na Gradini, obustavljen saobraćaj kod tunela Pržojna padina

RTS pre 3 sata
Haos na granicama! Potpuni kolaps, evo na kom prelazu je obustavljen saobraćaj

Haos na granicama! Potpuni kolaps, evo na kom prelazu je obustavljen saobraćaj

Dnevnik pre 3 sata
Putevi Srbije: Obustavljen saobraćaj kod tunela Pržojna padina ka graničnom prelazu Gradina

Putevi Srbije: Obustavljen saobraćaj kod tunela Pržojna padina ka graničnom prelazu Gradina

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Bjeletić o napadu u Pirotu: Opkolili su nas i napali još pre nego što sam izvukla mikrofon

Bjeletić o napadu u Pirotu: Opkolili su nas i napali još pre nego što sam izvukla mikrofon

Cenzolovka pre 1 minut
Snažno nevreme širom Srbije: Šteta u Novom Pazaru, Aranđelovcu i Smederevu

Snažno nevreme širom Srbije: Šteta u Novom Pazaru, Aranđelovcu i Smederevu

Naslovi.ai pre 12 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

N1 Info pre 6 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

Insajder pre 11 minuta
BBC News na srpskom od sada i na TikToku

BBC News na srpskom od sada i na TikToku

BBC News pre 11 minuta